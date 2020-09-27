Azerbaycan- Ermenistan sınır hattında son durum
Ermenistan - Azerbaycan sınırında hareketlilik sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanb'yli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçelerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanb'yli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçelerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
AZERBAYCAN LİDERİ MGK'YI TOPLADI
Diğer yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi. ?
ERMENİSTAN İŞGALİNDEKİ KARABAĞ'DA SIKI YÖNETİM
Öte yandan, Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik provakatif eylemleri üst seviyeye çıkardı. Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ’da sıkı yönetim ilan edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hükümetin kararıyla Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Karar, yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm askerleri birliklere bağlı personeli göreve çağırıyorum” dedi.
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