Azerbaycan- Ermenistan sınır hattında son durum

27 Eylül 2020 Pazar, 13:51

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanb'yli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçelerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

AZERBAYCAN LİDERİ MGK'YI TOPLADI

Diğer yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi. ?

ERMENİSTAN İŞGALİNDEKİ KARABAĞ'DA SIKI YÖNETİM

Öte yandan, Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik provakatif eylemleri üst seviyeye çıkardı. Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ’da sıkı yönetim ilan edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hükümetin kararıyla Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Karar, yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm askerleri birliklere bağlı personeli göreve çağırıyorum” dedi.