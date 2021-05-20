Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı.

(İHA)
20 Mayıs 2021 Perşembe, 20:37
Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı
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Üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan helikopter Giresun'un Tirebolu ilçesindeki plaja acil iniş yaptı. Askeri Rus yapımı helikopterin neden acil iniş yaptığı henüz bilinmiyor.

Nerden geldiği ve nereye gittiği de öğrenilemeyen helikopter, yurttaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı. Helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.


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