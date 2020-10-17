Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fuzuli 27 sene sonra işgalden kurtarıldı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 09:50

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah gerçekleştirdiği son dakika açıklamasında stratejik ilçelerden Fuzuli şehrinin 27 sene sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını ilan etti. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de konuşan Aliyev "Bu saldırı namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" dedi ve kurtarılması imkansız denilen Fuzuli şehrinin işgalden kurtarılarak Azerbaycan Bayrağı'nın göndere çekildiğini açıkladı.

"FUZULİ DE KARABAĞ GİBİ AZERBAYCAN'INDIR"

Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün işgalden kurtarılmış olan yerleri açıklamak istiyorum; Ahmetli, Civarlı, Mustafaeli kenti, Işıklı kenti işgalden kurtarılmıştır. Ve Azerbaycan halkına o haberi vermek istiyorum. Fuzuli şehri işgalden kurtarılmıştır. Fuzuli de Karabağ gibi Azerbaycan'ındır. Biz öz şerefli görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da Azerbaycan ordusu bunu yapmaya devam edecek. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Ama biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz"

"KARŞIMIZDA HİÇ KİMSE DURAMAZ"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Bizim karşımızda hiç kimse duramaz. Çıksın Ermenistan bizim toprağımızdan. Ondan sonra ateşkes olabilir. Ateşkes ilan edildi ondan bir gün geçmedi Gence'yi bombaladılar. Yerleşim yerlerini gece saatlerinde vurdular. Bu insanlığa karşı cinayettir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Fuzuli şehrinde bir tane sağlam bina kalmadı. Dini abidelerimiz söküldü. Her şey talan edildi. Sanki vahşi bir kabile burayı kuşatmış. Biz bütün kentleri yeniden kuracağız. O kentlere hayat vereceğiz.

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