Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında düştüğü iddia edilen helikopter Suriye'den eski bir görüntüye ait
Azerbaycan-Ermenistan arasında gerilim devam ederken, sosyal medya üzerinden bölgede bir helikopter düşürüldüğü iddia edilmişti. Fotoğrafın Suriye ordusuna ait bir helikoptere ait olduğu ortaya çıktı.
Azerbaycan-Ermenistan arasında gerilim devam ederken, sosyal medya üzerinden bölgede bir helikopter düşürüldüğü iddia edilmişti. Kimi kullanıcılar helikopterin Azerbaycan'a; kimileri ise Ermenistan'a ait olduğunu öne sürdü. Ancak, fotoğrafın bu senenin başında düşen Suriye ordusuna ait helikoptere ait olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla birlikte, Azerbaycan'a ait helikopter düşürüldüğü iddia edilmişti. Aynı fotoğraf, Ermenistan helikopteri düşürüldü paylaşımlarında da kullanılmıştı.
Teyit.org'da yer alan habere göre, 327 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ bölgesinde çekildiği iddia edilen fotoğraf, 11 Şubat 2020'de Suriye'de çekildi. Fotoğraftaki helikopter de Suriye ordusuna ait.
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