Azerbaycan-Ermenistan savaşında son durum

29 Eylül 2020 Salı, 09:54

Dağlık Karabağ yönetimi dün gece yaptığı açıklamada Azeri güçlerle yaşanan çatışmalarda 53 askerinin öldüğünü, çatışmaların başladığı Pazar günü ise 31 askerin hayatını kaybettiğini ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı.



Azerbaycan savcılık makamı ise iki Azeri sivilin Pazartesi, beş kişinin ise Pazar günü hayatını kaybettiği 30’unun yaralandığını açıkladı. Asker kayıpları hakkında bilgi verilmedi.

Diplomatlar, İngiltere, Belçika, Estonya, Fransa ve Almanya’nın konuyu bugün kapalı kapılar ardında toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi.

ERMENİLER SALDIRDI, YANIT VERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak bölgedeki gerilim üst düzeyde olduğunu duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların bugün de devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada Ermeni güçlerinin Fuzuli, Cebrayil, Ağdere ve Terter bölgelerinin kontrolünü ele almak için saldırdığını fakat bu saldırılara karşılık verildiği aktarıldı.

Sabah saatlerinde Ermenistan’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi… Ermeni yetkililer, bu bölgelere tekrar saldırıldığına yönelik Azerbaycan’ın açıklamalarını yalanladı. Yapılan açıklamada çatışmaların ise bazı bölgelerde devam ettiği kaydedildi.

