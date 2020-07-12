Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Her iki tarafta da kayıplar var!

12 Temmuz 2020 Pazar, 16:56

Bakanlık, resmi web sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasında, "

"Ermeni ordusuna mensup askerler, 12 Temmuz öğleden sonra, Azerbaycan-Ermeni sınırının Tovuz bölgesi yönünde ateşkesi şiddetle delerek mevzilerimize havan ateşiyle saldırdı ve bunun sonucu olarak her iki tarafta da kayıplar oluştu" ifadelerini kullandı.

"İKİ ŞEHİT BEŞ YARALI"

Bakanlık basın servisi Sputnik'e iki Azerbaycanlı askerin öldürüldüğünü ve diğer beş askerin de yaralandığını söyledi.

Basın servisi mesajında, "Alınan tedbirler sonucunda düşman durduruldu ve geri püskürtüldü" ifadelerine yer verdi.