Azerbaycan: Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri imha edildi
Bir süredir çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'ın Kelbecer bölgesinde Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, Ermenistan’ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.
Açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
'SALDIRILAR ÖNLENDİ'
Ermenistan güçlerinin, kaybettikleri mevzileri işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi, 1 OSA uçaksavar, 1 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 1 KS-19 uçaksavar topu, 2 D-30 obüsü ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtildi.
Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da önleyici tedbirler aldığı ifade edildi.
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