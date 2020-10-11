Azerbaycan: Ermenistan'ın ateşkes çağrıları riyakarlıktır
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile ilan edilen geçici ateşkesin bozulmasına dair açıklama da bulundu. "Ermeni ordusunun sivilleri ve şehirleri bombalanması barbarlığın açık örneğidir" dedi.
Azerbaycan tarafından yapılan açıklama da ulularası toplumu, Ermenistan'ı uluslararası hukuka ve yükümlülüklere uymaya zorlamak için kararlı adımlar atmaya da çağırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Ermeni ordusunun sivilleri ve şehirleri bombalanması barbarlığın açık örneğidir" dedi. Açıklamda, "Ermenistan saldırıları uluslararası insani hukuk ve cenevre sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel normlarına aykırıdır" denildi.
Moskova'da varılan geçici ateşkesten hemen sonra Ermenistan, Azerbaycan'ın Ağdam ve Tatar bölgelerine saldırdı. Gence'ye düzenlenen saldırıda ise çocuklar dahil 7 sivil öldü ve 34 kişi yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Azerbaycan'a destek verilerek "Uluslarası toplum sesini yükseltmeli" denildi.
ELEKTRİK SANTRALİNE ROKET SALDIRISI
Karabağ'da tarafların esir ve cenaze değişimi için geçici ateşkes ilan edilmişken, Azerbaycan, Ermeni tarafını Mingeçevir kentindeki elektrik santraline roket saldırısı düzenlemekle suçladı.
Azerbaycan Başsavcılığı'nın Twitter açıklamasında, Mingeçevir şehrindeki hidroelektrik santraline Ermeni tarafının roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırının yerel saat ile sabah 04.00’te (TSİ 03.00) gerçekleştirildiği kaydedildi.
Söz konusu roket saldırısında santralin zarar görüp görmediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.
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