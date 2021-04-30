Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rahimov hayatını kaybetti
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Azad Rahimov’un 57 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan Spor Bakanı görevini 2006 yılından bu yana sürdüren Rahimov, bir süredir ABD’nin New York kentindeki bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu. Rahimov, aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de icra ediyordu.
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