Azerbaycan ile kimlikle seyahat dönemi
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu’nun Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık’ta imzaladığı protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartının ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Bakü’de 10 Aralık tarihinde imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri Vatandaşlarının Karşılıklı Ziyaretlerinde Kimlikle Seyahat İmkanı Tanıyan Protokol ile ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 9-10 Aralık tarihlerinde dost ve kardeş Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdikleri hatırlatılarak, "Bu anlamlı ziyaret sırasında halklarımızın daha sıkı biçimde kenetlenmesinin önünü açacak olan iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı. Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir. Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır" denildi.
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