Azerbaycan, Karabağ’ın güneyinde 7 köyü geri aldı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Ermenistan’ın saldırılarının ardından Azerbaycan da karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler, Tahliller Merkezi Şube Müdürü Cavid Veliev, “İşgal altındaki 7 köyün azad edildiğini” aktardı.

Veliev, Ermenistan’ın saldırılarını beklediklerini ve hazırlıklı olduklarını da dile getirdi. Cumhuriyet’e açıklama yapan Veliev, Ermeni birliklerinin birkaç koldan Azerbaycan topraklarına saldırdıklarını, bazı sivillerin yaralandığını ve yaşamını yitirdiklerini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bölgedeki durumun kritikliğine dikkat çektiğini anımsatan Veliev, “Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada, ‘Bizim elimizde olan istihbarat bilgilerine göre saldırıya hazırlanıyorlar’ dedi. Son zamanlarda çok sayıda gönüllüyü işgal altındaki topraklara getirdiler” açıklamasında bulundu.

Ermeni saldırısının ardından Azerbaycan’ın karşı saldırıya geçtiğini, direnişin kırıldığını, son resmi bilgilere göre 7 köyün kurtarıldığını belirten Veliev, şu bilgileri aktardı:

‘İLHAK GİRİŞİMİDİR’

“Kelbecer bölgesinde önemli olan Morov Dağı var. Burada bazı önemli tepeler de ele geçirildi. Cumhurbaşkanımız Güvenlik Konseyi’ni topladı ve orada bir konuşma yaptı. ‘Bütün topraklarımız azad edilene kadar devam edecektir. Azerbaycan’daki bütün kaçkınlar ve göçkünler topraklarına geri dönecektir’ dedi. Çatışmaların bu defa da savaşa dönüşmesinin sorumlusu Ermenistan’dır.

Ermenistan’ın yeni Savunma Bakanı Tomayan, kısa süre önce Azerbaycan’ın yeni topraklarını işgal etmekle tehdit etti. Paşinyan, Karabağ’a gelerek, ‘Karabağ Ermenistan’ındır’ dedi. Ermenistan barış görüşmelerinden çekildiğini resmi olarak beyan etti. 2009’dan beri Madrid ilkeleri çerçevesinde görüşmeler devam ediyordu. Nisan ayında bundan çekildiklerini açıkladılar. Lübnan’daki patlamadan sonra bu ülkedeki Ermenileri, işgal ettikleri yerlere yerleştirmeye başladılar. Bölgenin isimlerini değiştirmeye başladılar. Camileri yıkmaya başladılar. Daha önce hiç Ermeni’nin yaşamadığı Şuşa’yı kendilerine başkent ilan ettiler. Bu, bir ilhak girişimidir.”

Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Minsk Üçlüsü’nün Ermenistan’ın bu girişimleri karşısında hiçbir önlem almadığına da dikkat çeken Veliev, “Sadece açıklamalarla yetindiler. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için harekât başlattı. Görünen o ki işgal altındaki topraklar kurtarılana kadar devam edecek. BM’nin 4 kararı var. ‘Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarıdan geri çekilmelidir’ deniyor. Türkiye’nin manevi ve siyasi desteği tamamen Azerbaycan’ın yanındadır. Türkiye uluslararası hukukun yerine getirilmesini destekliyor” değerlendirmesini yaptı.