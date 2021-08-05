Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

AA
05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:52
Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi
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Bakanlığa bağlı 40 itfaiye aracı ile 150 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.

Yangınla mücadele çalışmalarında yer alan Azerbaycan'a ait amfibi uçak da 1 günlük bakım için geldiği ülkeden ayrılarak tekrar Türkiye'ye gitti.

Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personel, 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.


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