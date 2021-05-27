Azerbaycan Savunma Bakanlığı: '6 Ermenistan askeri yakalandı'
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırı geçmeye çalışan altı Ermenistan askerinin yakalandığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs yerel saatle 03.00 civarlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşim yeri yönünde Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği belirtildi.
6 Ermenistan askerinin, sınırdaki mevzilere giden yolda mayın döşeme faaliyetleri sırasında alınan tedbirler sonucunda Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılarak, esir alındığı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde sınır yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait, tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve alınan tedbirler sonucunda hareketlerinin önlendiği belirtilerek, “Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir” denildi.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Son ankette dikkat çeken 'Sedat Peker' detayı!