Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Ermenistan Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal etti”
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Ermenistan, Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında ateşkesi ihlal eden provokatif eylemlerde bulunmuştur. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ise gerekli önlemleri almıştır. Ateşkes rejiminde son durum dikkatle gözlemleniyor."
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