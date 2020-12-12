Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Ermenistan Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal etti”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

İHA
12 Aralık 2020 Cumartesi, 19:54
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Ermenistan Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal etti”
Abone Ol google-news

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında ateşkesi ihlal eden provokatif eylemlerde bulunmuştur. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ise gerekli önlemleri almıştır. Ateşkes rejiminde son durum dikkatle gözlemleniyor."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler