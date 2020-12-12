Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Ermenistan Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal etti”

12 Aralık 2020 Cumartesi, 19:54

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında ateşkesi ihlal eden provokatif eylemlerde bulunmuştur. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ise gerekli önlemleri almıştır. Ateşkes rejiminde son durum dikkatle gözlemleniyor."



