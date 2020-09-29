Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan F16 açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi. Dargahli,Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, “Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 11:33
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan F16 açıklaması
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Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, “Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.


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