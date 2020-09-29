Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan F16 açıklaması

29 Eylül 2020 Salı, 11:33

Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, “Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

