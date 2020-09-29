Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan F16 açıklaması
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi. Dargahli,Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, “Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız” dedi.
Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, “Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
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