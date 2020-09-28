Azerbaycan: "Türkiye, Dağlık Karabağ krizine hiçbir şekilde müdahale etmiyor"
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Sputnik’e verdiği demeçte, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığını söyledi. Ermenistan, bölgedeki çatışmalara dolaylı olarak etki ettiğini öne sürdü.
Ermenistan’ın suçlamarı üzerine Bayramov yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik iş birliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle iş birliği yapıyor, hatta Rusya'yla iş birliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı" ifadelerini kullandı.
Ermenistan tarafından ortaya atılan Azerbaycan'ın paralı asker kullandığı iddiasını değerlendiren Bayramov, "Erivan'ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan'ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz" dedi.
Bu arada Ermenistan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da yürütülen askeri faaliyetlerle dolaylı olarak ilişkili olduğunu öne sürdü.
Ermeni Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik mevcut saldırganlığı döneminde Türkiye sahada dolaylı olarak varlık gösteriyor. İHA'lar ve savaş uçakları da dahil Türk silahlarını kullanan Türk askeri uzmanlar, Azerbaycan askerleriyle birlikte mücadele ediyor. Türkiye, yabancı militanları Azerbaycan'a yönlendiriyor" dendi.
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