Ermenistan: “Savaşa hazırlanıyoruz çünkü burada aktör Azerbaycan değil Türkiye”

28 Eylül 2020 Pazartesi, 16:18

Letonya merkezli bir YouTube kanalına demeç veren Arutyunyan, "Uzun süreli bir savaşa hazırlanıyoruz. Neden mi? Zira bir kez daha söylüyorum, burada ana aktör Azerbaycan değil, Türkiye. Ankara jeopolitik çıkarlarını gözetiyor. Savaşın süresi, askeri faaliyetlerin nasıl süreceğinden uluslararası toplumun tepkisine kadar birçok faktöre bağlı olacak" dedi.

Sputnik’in haberine göre, tarafların onlarca can kaybı verdiğini, Azerbaycan'ın kaybının daha fazla olduğunu anlatan Arutyunyan, "Azerbaycan'ın 20'den fazla İHA'sı, 25-30 askeri aracı vuruldu, Azerbaycan ordusu yüzlerce kayıp verdi. Bizim de onlarca can kaybımız var" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edildiğini Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.