Azerbaycan Türkiye dışındaki tüm uçuşları iptal etti

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm uçuşları iptal etme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 11:43
Azerbaycan Türkiye dışındaki tüm uçuşları iptal etti
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Ermenistan'ın dün sabah başlattığı saldırılara karşılık veren ve başarılı sonuçlar elde eden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu kararın ardından Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yurt dışı uçuşlarını da durdurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu kararı Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasına göre aldı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden de duyuruldu.


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