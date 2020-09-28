Azerbaycan Türkiye dışındaki tüm uçuşları iptal etti
Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm uçuşları iptal etme kararı aldı.
Ermenistan'ın dün sabah başlattığı saldırılara karşılık veren ve başarılı sonuçlar elde eden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu kararın ardından Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yurt dışı uçuşlarını da durdurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu kararı Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasına göre aldı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden de duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
Video Haberler
- Korkunç an kamerada! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- Mağazada sıra kavgası! Ortalık böyle karıştı
- Canlı yayında can verdi!
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
- Otobüste gergin anlar! Şoför ile yolcu birbirine girdi
- Kilosu 20 lira! Bu balık hem zehirli hem lezzetli
- Kasksız sürücüden şaşırtan maske savunması
- Maskesiz yolcudan akıllara durgunluk veren çözüm önerisi
- Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoke etti
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de