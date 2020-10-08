Azerbaycan, Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı

08 Ekim 2020 Perşembe, 15:50

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a saldırısı kapsamında, Ermeni asıllı Yunan vatandaşları dahil, yabancıların çatışmalara katılmak için bölgeye geldiğine dair açık kaynaklarda yer alan bilgilerin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan'dan bu bilgilerin araştırılması ve Azerbaycan'a bilgi verilmesinin talep edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'ın da Atina Büyükelçisini aynı nedenle geri çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

YUNANİSTAN’DA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRMIŞTI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bakü Büyükelçisinin istişare amacıyla geri çağırıldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, Büyükelçinin Atina'ya geri çağrılmasına gerekçe olarak, "Azerbaycan hükümetinin asılsız ve hakaret içeren iddiaları” gösterilmişti.