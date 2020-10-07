Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
Yunanistan, Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos'u Atina'ya çağırdığını duyurdu
27 Eylül'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren savaşın yankıları tüm dünyada sürerken, Yunanistan, Azerbaycan'daki Büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu. Atina yönetimi gerekçe olarak Azerbaycan'ın Yunanistan hakkındaki açıklamalarını gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan hükümeti tarafından, Yunan devletinin terörist savaşçıları toplama girişimlerine ve Yunanistan’da Azerbaycan’a yönelik siber saldırılara hazırlık konusunda Yunan devletinin tolerans gösterdiği yönündeki tamamen var olmayan ve hakaret edici iddiaları takiben, Yunanistan’ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın kararıyla istişareler için Atina’ya çağrıldı.” İfadelerine yer verildi.
ALİYEV, YUNAN ELÇİYE TÜRKLER BİZİM DOSTUMUZDUR MESAJI VERMİŞTİ
Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos 2 Eylül'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev'e güven mektubu sunmuş, Cumhurbaşkanı Aliyev,Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız değil, bizim için kardeş ülke olduğu da bir sır değil. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz. Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız" ifadelerine yer vermişti.
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