Azerbaycan'da hapis cezasına çarptırılan gazeteci Aslanov açlık grevinde

26 Şubat 2021 Cuma, 13:59

Azerbaycan’da “vatana ihanet” suçlamasıyla tutuklanarak geçen kasım ayında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci Polad Aslanov’un açlık grevinde olduğu belirtiliyor.

Aslanov’un kurucusu ve yöneticisi olduğu Xeberman isimli haber sitesi rüşvet, yolsuzluk iddialarıyla ilgili yaptığı haberlerle biliniyor. Suçlamaları reddeden Aslanov’un ailesi uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Başta Sınır Tanımayan Gazeteciler olmak üzere uluslararası örgütlerden Aslanov’un serbest bırakılma çağrısı gündeme yansıdı.