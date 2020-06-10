Azerbaycan’da sokağa çıkma yasağı kararı
Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 98'e yükseldi. Ülkede Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı ve bazı şehirler için sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 315 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, 229 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam ölü sayısı 98’e, vaka sayısı da 8 bin 191’e yükseldi. Ülkede toplam 4 bin 606 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.
Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da toplam 349 bin 200 Covid-19 testi yapıldı.
KARANTİNA TEDBİRİ 1 TEMMUZ’A KADAR UZATILDI
Azerbaycan, 15 Haziran’da sona ermesi beklenen karantina tedbirini 1 Temmuz’a kadar uzatma kararı aldı.
Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, karantina dönemi boyunca kargo taşımacılığı hariç kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığının ve ülkeye giriş-çıkış yasağının uzatıldığı bildirildi.
Karar kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı da uzatılmış oldu.
Bakanlar Kurulunun kararı doğrultusunda Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron, Yevlah, İsmayıllı, Kürdemir ve Salyan illerinde 14 Haziran’dan 16 Haziran yerel saatle 06.00’ya sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Yasak kapsamında tüm iş yerleri ve mağazalar kapalı olacak, toplu taşıma yapılmayacak ve özel araçlarla trafiğe çıkılamayacak.
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