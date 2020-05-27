Azerbaycan’daki güncel salgın verileri açıklandı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:21

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 132 kişide daha virüs tespit edildiği, 72 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 78 kişinin ise virüsü yenerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 4 bin 403’e yükselirken, toplam 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 819 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da şu ana kadar 280 bine yakın Kovid-19 testi yapıldı.



