Azerbaycan’daki güncel salgın verileri açıklandı
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 403'e ulaştı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 132 kişide daha virüs tespit edildiği, 72 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, 78 kişinin ise virüsü yenerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 4 bin 403’e yükselirken, toplam 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 819 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.
Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da şu ana kadar 280 bine yakın Kovid-19 testi yapıldı.
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