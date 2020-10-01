Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom verildi. “Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz” denildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan’a ültimatom verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Emenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını durdurmaması halinde misliyle karşılık verileceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan’dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz”
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