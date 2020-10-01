Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom verildi. “Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz” denildi.

(DHA)
01 Ekim 2020 Perşembe, 12:45
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan’a ültimatom verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Emenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını durdurmaması halinde misliyle karşılık verileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan’dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz”


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