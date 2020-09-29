Azerbaycanlı gençler cephe hattına gidiyor
Ermenistan'la yaşanan çatışmaların ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da ilk kafile cepheye gitmek için hareket etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından ülkenin gençleri cepheye gitmek için harekete geçti. Başvurularını tamamlayarak toplu bir şekilde cepheye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. O anlara ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.
Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır olduğu ifade edildi. Eyalet Seferberlik ve Askerlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "35 yaşında birinci sınıf askeri subaylar, askerler, denizciler, çavuşla ve yüksek rütbeli 50 yaş ve üstü subayların askere alındığını bildiririz" denildi.
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