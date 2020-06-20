Aziz Sancar'ın ağabeyi yaşamını yitirdi
Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli binbaşı Tahir Sancar yaşamını yitirdi.
Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ağabeyi emekli binbaşı Tahir Sancar yaşamını yitirdi. Vefat haberini Aziz Sancar’ın kızı Ülkü Sancar, sosyal medya hesabından duyurdu.
Ülkü Sancar, şu ifadeleri kullandı:
“Acı Kaybımız.
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın abisi amcam Tahir Sancar’ı kaybettik.
‘Daima ileri kızım, daima dik, daima imanlı’
KOCA KURT
Kürşat’a giden yolunu Allah nurla aydınlansın KOMUTANIM”
Acı Kaybımız.— Ülkü Sancar (@ulkusincar) June 19, 2020
Prof. Dr.Aziz Sancar'ın abisi amcam Tahir Sancar'ı kaybettik.
''Daima ileri kızım,daima dik,daima imanlı '
KOCA KURT
Kürşat'a giden yolunu Allah nurla aydınlansın KOMUTANIM pic.twitter.com/avjlDxtwV2
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