Aziz Sancar'ın ağabeyi yaşamını yitirdi

Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli binbaşı Tahir Sancar yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2020 Cumartesi, 15:11
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Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ağabeyi emekli binbaşı Tahir Sancar yaşamını yitirdi. Vefat haberini Aziz Sancar’ın kızı Ülkü Sancar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkü Sancar, şu ifadeleri kullandı:

“Acı Kaybımız.

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın abisi amcam Tahir Sancar’ı kaybettik.

‘Daima ileri kızım, daima dik, daima imanlı’

KOCA KURT

Kürşat’a giden yolunu Allah nurla aydınlansın KOMUTANIM”



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