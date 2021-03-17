Azra Deniz Okyay imzalı ‘Hayaletler’, MUBI’de izleyiciyle buluşacak

17 Mart 2021 Çarşamba, 00:10

Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, “Mimaroğlu”, “Ah Gözel İstanbul”, “Seni Buldum Ya!” gibi yapımların ardından “Hayatletler”i de izleyiciyle buluşturacak.

İlkgösterimini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nden eleştirmenlerin Büyük Ödül’ünü alan filmde, İstanbul’da yaşayan dört karakterin, büyük bir elektrik kesintisinin yaşadığın tek bir günde geçen hikâyesine odaklanılıyor.

Kentsel dönüşüm, soylulaştırma ve Suriyeli mülteciler ekseninde, danstan ve dinamizmden ödün vermeden işlenen filmde kadın karakterler ön plana çıkarılarak umut ve hayatta kalmaya çağrı yapılıyor.

Azra Deniz Okyay’dan HAYALETLER. Venedik, Antalya, Varşova ve Selanik film festivallerinden ödülle dönen, heyecan verici bir İstanbul hikayesi. 17 Nisan’da MUBI’de. @azradenizo pic.twitter.com/EPueFhLWPi — MUBI Türkiye (@mubiturkiye) March 11, 2021

Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in başrollerde olduğu filmin yapımcılığını Dilek Aydın, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin, sanat yönetmenliğini ise Erdinç Aktürk üstlendi. Filmin müzikleri Ekin Fil’e ait.

Film Türkiye’deki ilkgösterimini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kurgu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerine değer görüldü. 61. Selanik Film Festivali’nde İnsani Değerler Ödülü ve Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar Ödülü’nü alan “Hayaletler”, 36. Varşova Film Festivali’nde de Genç FIPRESCI Jürisi tarafından en iyi film seçildi.

“Hayaletler” son olarak katıldığı Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali’nden de iki ödülle döndü. Okyay en iyi yönetmen ödülünü alırken, Dilayda Güneş de filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.