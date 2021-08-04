Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti sonrası, genç sunucudan taciz ifşası: 'Ben de susmuyorum!'
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilmesinin ardından, sunucu Elif Yılmaz yıllar önce maruz kaldığı tacizi ifşa etti. Yılmaz, 2016 senesinde Halkalı'da tuttuğu evdeki ilk gecesinde emlakçının tacizine uğradığını açıkladı.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra haber alınamamış; Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan baba Mustafa Haytaoğlu, Antalya’ya gidip kızını aramaya başlamıştı. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlatmış, sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapılmıştı.
5 gün boyunca kayıp olarak Azra'nın, emlak işleriyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği ortaya çıkmıştı. Azra'nın ölüm haberi, tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
'BEN DE ARTIK SUSMUYORUM'
Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından ünlü sunucu Elif Yılmaz, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Yılmaz, yıllar önce yaşadığı bir tacizi ifşa etti. Genç sunucu, "Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hâlâ şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. Ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.
Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.
Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum.
Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hâlâ şikayetçiyim."
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