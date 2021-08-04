Selda Bağcan'dan 'Azra Gülendam Haytaoğlu' paylaşımı

5 gündür kayıp olarak aranan ve daha sonra katil Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği ortaya çıkan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, yıllar önce yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Haytaoğlu'nun "Sanırım Selda Bağcan'ı görmeden öleceğim" yazılı paylaşımına, usta sanatçı Selda Bağcan da sessiz kalmadı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:55
Selda Bağcan'dan 'Azra Gülendam Haytaoğlu' paylaşımı
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Antalya'da 28 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, katil Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilmişti. 

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklananmış ve cezaevine gönderilmişti.

"SANIRIM SELDA BAĞCAN'I GÖRMEDEN ÖLECEĞİM"

Magazinsortie.com'un haberine göre, Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı.

Genç kızın Twitter hesabından hayranı olduğu Selda Bağcan'ı da etiketleyerek, "Sanırım Seldan Bağcan'ı görmeden öleceğim" yazılı bir tweet attığı ortaya çıktı. Haytaoğlu, Selda Bağcan için attığı başka bir tweette ise "Tanrım kalbim nasıl alıyor bazen adaletini sevesim geliyor dünya" yazmış.

SELDA BAĞCAN DA PAYLAŞTI

Selda Bağcan ise, "Selda Bağcan artık senin için de söyleyecektir sevgili Azra, ışıklar için uyu kızım" yorumunu beğenerek, hakkında yapılan haberi de Twitter hesabından paylaştı.


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