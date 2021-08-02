Azra Gülendam Haytaoğlu için eylem
İstanbul Kadıköy'de , Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesini protesto edildi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde Kadıköy'de bulunan Beşiktaş İskelesi önünde saat 19.30'da bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Sessiz kalmayacağız" yazılı pankartlar ile slogan attı.
Burada grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim tarafından okunan basın açıklamasında, "Son zamanlarda kayıp haberlerini çokça duyar olduk. Bu demektir ki, etkin bir soruşturma süreçlerinin gerektiği gibi bir kayıp ihbarı geldiği zaman karakola herhangi bir yetkilinin makamına, seferberlik işte o zaman yapılmalıdır.
"KADINLAR HAYATTATKEN ÖNLEM ALINMALI"
Kadınlar öldürüldükten sonra seferber olunması önemli değildir. Kadınlar hayattayken kaybolduklarında şiddete uğradıkları ifade edildiğinde işte o an yapılması gerekenler harfiyen uygulanmak zorundadır. Süreç etkin bir şekilde uygulanmak zorundadır" ifadelerine yer verildi. Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel saldırıda bulunulduktan sonra vahşice öldürülmüştü. Azra Gülendam Haytaoğlu, 5 gündür aranıyordu.
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- O gece neler oldu öyle?
- 'Süper varyant' uyarısı
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- Bahçeli'den yargıya Harekete geçin çağrısı
- Birçok bakanın bileti kesildi iddiası