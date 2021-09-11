Azra Kohen usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan özür diledi
'Fİ' kitabıyla tanınan Azra Kohen, sosyal medyada yaptığı paylaşımla usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’dan özür diledi.
Psikolog ve yazar Azra Kohen, sanatçı Jean Paul Belmando’nun, cenazesini paylaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ulusal tören olarak gerçekleşen cenaze için, “Fransa Başkanı Emmanuel Macron Fransanın tüm ‘altın kaplaması’nı da yanına alarak külltürü var edip korumakta ve geliştirmekte görevini yerini getiren sanatçı Jean Paul Belmando’nun cenazesini ulusal bir tören ile yaptı” ifadelerini kullandı.
MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR’DAN ÖZÜR DİLEDİ
Kohen, paylaşımın devamında, Daha önce haklarında cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan ve beraat eden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’dan, özür dileyerek üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi;
"Ben de buradan kültürümüze emek vermiş, anlamı bizler için formlara duygulara sokmuş Metin Akpınar ‘ımızdan, Müjdat Gezen’imizden özür dilemek istedim.İyi ki hayattasınız, yanımızdasınız. Size gereken saygıyı, özeni gösteremediğimiz, kültürümüze yapıllan saldırılarda sizlerin yağmalanmasını engellemediğimiz için özür dilerim.
Sizler hakiki ulusal değerlersiniz, sizi çok seviyorum
Metin Akpınar küçücük yaşta hayatı bana fark ettiren siz, Müjdat Gezen her rolünüzle anlayış geliştirmemi sağlayan siz… Sizinle aynı dönemde doğmuş olmak büyük ayrıcalık. İyi ki varsınız! Altınımızsınız!
Size saygısızlık yapanlara hadlerini bildirecek birlik duygusunda olamadığımız için tüm kalbimle özür dilerim"
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