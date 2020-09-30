BaBa Zula 25. yılını yeni albümle kutluyor

30 Eylül 2020 Çarşamba, 11:16

Kendilerine has yarattıkları evrensel müzik dilini ve çizgilerini bozmadan inşa ettikleri kariyerlerinde 25. yılını geride bırakan BaBa ZuLa , diskografilerinin 12. albümü ve tamamen canlı olan ilk albüm kaydı olan "Hayvan Gibi"yi 2 Ekim tarihinde Gülbaba Records etiketiyle, şirketin yayınlanan ilk albümü olarak piyasaya çıkarıyor. Albümün çift plak versiyonu ise Türkiye'de Ekim ayı sonunda piyasalarda olacak.

"Hayvan Gibi" bir 'konsept' albüm. Her parça adını başka bir hayvandan alıyor ve grup için önemli hikayelere sahip. Bu hikayeler albümün içinde aynı zamanda yapımcı olan Murat Ertel tarafından kendi çizdiği hayvanlar ve el yazısı ile anlatılıyor. En önemli özelliği ise; 'direct to disc’ yani plağa direkt kayıt teknolojisiyle bir tane bile kesme, biçme ve edit bile yapılmadan tek seferde kaydedilmesi. Dijital kayıt yöntemlerine tamamen ters olan bu yol, saf analog dünyaya açılan bir kapı. Böylece grubun konser deneyimine en yakın kaydı olmasıyla dikkat çekiyor.

STÜDYODA KONSER PERFORMANSI

Night Dreamer’ın büyük ilgi gören tek seferlik, diske canlı kayıt projesinin 5.albümü olarak, BaBa ZuLa bu albümdeki tüm şarkıları stüdyoda canlı olarak çaldı ve bir konser performansının ateşli enerjisini Haarlem'in Artone Stüdyosu'ndan albüme taşımayı başardı.



1996'da kurulan BaBa ZuLa, sayısız film müziğine imza attı ve Mad Professor, Tuncel Kurtiz, Serra Yılmaz ve Can'dan Jaki Liebezeit gibi çeşitli sanatçılarla işbirliği yaptı. Bugüne kadar 60 farklı ülkede binlerce müzikseverle buluştu.



Albümde kendi tasarladığı elektro sazı çalan Osman Murat Ertel'in başını çektiği ekip şu isimlerden oluşuyor: Levent Akman (kaşık, ziller, makineler, elektronikler), Ümit Adakale (darbuka, davul, perküsyon) ve yine kendi enstrümanını tasarlayan Periklis Tsoukalas (elektrikli bariton ud, vokal). 1960’ların psikedelik müziği ve Anadolu rock tınılarına dub ve elektronik yaklaşımlar ekleyerek deneysel ve çağdaş bir çizgi getiren albümde şu parçalar yer alıyor:



1. Küçük Kurbağa



2. Sıpa Dub

3. Kelebekler Kuşlar

4. 4 Nal

5. Tavus Havası

6. Çöl Aslanları