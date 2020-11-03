Babaanne ve 4 torunundan acı haber

İzmir’de meydana gelen depremde, Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı enkazı altında bulunan babaanne ve 4 torununun cansız bedeni çıkartıldı. Acılı aile gelen haberle yasa boğuldu.

İHA
03 Kasım 2020 Salı, 07:45
Babaanne ve 4 torunundan acı haber
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Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında bulunduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda’nın cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkartıldı.

Günlerdir enkaz başında bekleyişini sürdüren anne Nilay Yücel’e acı haber verilirken, Yücel ailesi yasa boğuldu.
Arama kurtarma ekipleri, 8 katlı Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürürken, babaanne ve 4 torununun cenazelerinin Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilmesi bekleniyor.


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