Babacan, Ağbal ve İstanbul Sözleşmesi kararlarını değerlendirdi: ‘Günahı boynunuzadır’

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2 gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Deva Partisi lideri Ali Babacan bu iki gündeme ilişkin parti merkezinde değerlendirmede bulundu. Twitter üzerinden Periscope canlı yayınında açıklamada bulunan Babacan, gece yarısı kararnamelerini, “Bu gece yarısı belgeleri ne zaman olursa biz o askeri muhtıraları hatırlıyoruz” diyerek eleştirdi.

Babacan açıklamasında, “Bu iktidar maalesef ülkeyi yine karanlıktan yönetilen bir ülke haline getirdi. Ve adeta ülke pek çok problemlerim içinde zaten sıkıntı yaşarken iki kararla daha uyandık bu sabah. Biliyorsunuz geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası bir karar aldı, faizlerini 2 puan daha artırdılar. Ben daha dün demiştim ki "Sayın Erdoğan'ın önünde şu an iki seçenek var ya Merkez Bankası'nda gereğini yapacak ya da yanlış tezi yüzünden çıkıp bu milletten özür dileyecek. Erdoğan bu milletten özür dileyemedi ve Merkez Bankası Başkanı’yla ilgili bir adım attı.”

Son 20 ayda tam 4 tane Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanı gördük diyen Babacan, “Normalde bu görevlerin süresi 5 yıldır. Bırakın 5 yılı daha 2 yıl bile olmadan durum ortada. Böyle bir ülkede istikrar sağlanabilir mi? Bunun adı keyfiliktir” ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN PANOSUNA İHTİYAÇ VAR

Babacan İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bir uluslararası sözleşmeden Türkiye’nin çekilmesini tek bir imza ile gerçekleştirmeye çalışan bir kararnameden bahsediyorum. Bu uluslararası sözleşme neyle ilgilidir? Konusu kadına şiddettir. Aile içi şiddettir. Bu konular DEVA Partisi olarak kırmızı çizgilerimizdir. Kadına ve aile içi şiddetin aması fakatı olmaz. Gerekçe bulunamaz, mazur gösterilemez.

Bu hükümetin her hafta bir düşman panosuna ihtiyacı var. Bu haftaki panoya da bu sözleşmeyi astılar. Bu ülkede her gün kadın cinayetleri işleniyor. Soruyorum, yıllardır hükümetin başınızdasınız. Siz bu konuyla ilgili somut ne yaptınız? Mevcutu yıkmak en kolayı... Madem bunu beğenmiyorsunuz yerine ne koydunuz? Yoksa sizde bazıları gibi kadına şiddetin mazur görülebileceği bir durum olarak mı görüyorsunuz? Hükümete sesleniyorum, bundan sonra bu attığınız adım yüzünden cesaret alan, daha fazla şiddet gören, kadın cinayetlerini daha farklı gösteren bir tablo oluşursa memlekette bunu vebali de günahı da boynunuzadır.”

YENEROĞLU: "CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ YOK"

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise İstanbul Sözleşmesi kararına Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yeneroğlu, "Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etme yetkisi yok! Tek taraflı fesih işlemi Anayasa'yı ve TBMM’yi yok saymaktır!" ifadelerini kullandı.