Babacan, AKP'den ayrılık sürecini anlattı: İlk istifa mektubumu 2009 yılında verdim

26 Ekim 2020 Pazartesi, 16:41

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, KARAR TV canlı yayınında Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı.

Ali Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ASKIDA EKMEK

Biliyorsunuz hükümetin küçük ortağı 'askıda ekmek' kampanyası başlattı. Fakat dün bir vatandaş sıkıntısını dile getirince Erdoğan 'Abartıyorsun diyerek 'keyif çayı iç' diyor. Hangisine inanacağız... Bu nasıl bir çelişki?

AKP'DEN NEDEN AYRILDI?

Ben ilk istifa mektubumu 2009 yılında verdim. Kurumların by-paas edilerek yeni bir iş tutma tarzının emarelerini gördüm. O işler ilgili sorumlu bir kurum var fakat tamamen 'gölge' bir ilişki yapısı ile aynı konuda farklı işler yapılabiliyordu örneğin.

Kendi çalıştığım dönemde liyakatı olmayan hiç kimseyi bir yere getirmedim, hatta kopmalarımız bu nedenle de yaşandı. Kamu bankalarında empoze edilen hiçbir şeyi yapmadım. Hiçbir kamu kurumuma bir akrabamı getirmedim, o yüzden çok rahattım.

ERDOĞAN'IN FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen dünyada bunlar çocukça şeyler.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Erken seçim, dış güvenlik sorunlarına bakışımız ile şekillenecek. Dış güvenlik bahane edilerek milletimizi daha fakirleşmeye mahkum edecek bir söylem tutturabilirler. Dış güvenlik sorunları 'memleket meselesi' diyerek gündeme getirirlerse, erken seçim ötenebilir. Erdoğan daha önce de 'Erken seçim istemek; vatana ihanettir' dedi ama Bahçeli çıkıp erken seçim için tarih verdi. Fakat yine 2023'e kalmayacak seçimler.