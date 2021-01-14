Babacan Erdoğan'ın ziyaretlerini değerlendirdi

14 Ocak 2021 Perşembe, 13:37

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde siyasi partilerle görüşmelerini şu şekilde değenlendirdi:

MUHALEFETİ BÖLME ÇABASI

“Erdoğan’ın şahsi desteği ve iktidar partilerinin toplumsal desteği aşağıya doğru düşüyor. Artık bundan sonra yukarıya dönme şansı yok. Çünkü işsizlik ve yoksulluk sorununu bu hükümet kesinlikle çözemeyecek. Çünkü bu ülkeye uzun vadede yatırım yaparak yeni iş sahası açan yok. Bunun sebebi ise ülkede hukuk niteliği örselenmiş durumda. Kurallı bir yönetim anlayışı yok, keyfiliğe dayanan bir yönetim anlayışı var. Hukukun olmadığı yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığı, adaletin olmadığı fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkeye yatırım gelmez. Yatırım gelmediğinde de yeni iş sahaları oluşmaz ve gençlerimiz iş bulamaz. Şu andaki yönetimin, yargının bağımsızlığına güçler ayrılığına bir inancı yok. Tam tersine yargının bağımsız çalışmaması gerektiği anlamına gelir.

Bütün bu tablonun anlamı destek düşüyor işsizlik ve yoksulluk çok artmaya da devam edecek, üzülerek söylüyorum, düzeltemeyecekler. Çünkü hukuk reformu yapmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Boğaziçi Üniversitesi'ne partili cumhurbaşkanı olarak partili bir arkadaşı atarsanız bu ülkenin eğitim sorununu çözemezsiniz. Hukukla eğitimi çözmeden de ekonomiyi çözemezsiniz. Şu andaki iktidara hem cumhurbaşkanının kendisine hem de iktidardaki iki partiye destek düşüyor. Çok taraftar ve ortakla desteği belli bir noktada tutabilir miyiz? Kaygısı bu yani, ortaklarımızı çoğaltalım. Bir de muhalefetteki partileri acaba bölebilir miyiz? Onun da şu anda ciddi bir çabası var. İki çaba da beyhude. Bu tür siyasi oyunlarla bu ülkenin sorunları çözülmez. Sorunları çözerseniz vatandaş size destek verir ama sorunları çözmeden sadece yanlış ortakları çoğaltarak bu ülkenin geleceğini teminat altına alamazsınız.

'EV GENCİ' DİYE BİR TOPLUM KESİMİ OLUŞTU

Pırıl pırıl gençlerimiz yarınlardan ümitsiz. Türkiye‘de 'ev genci' diye bir toplum kesimi oluştu. Okulda da işte de değiller. İşsizlik, tarihin en yüksek seviyesinde. Türkiye’de şu an ben mutluyum diyen yok. Tek mutlu kesim, yüksek faizden yararlanmak için girip yüksek faizi alıp cebine koyan yabancı yatırımcı. Bizim iktidarımızda Türkiye'nin para sorunu olmaz. Bu ülkenin ayağa kalkması çok kolay. İnanın yüz milyarlarca dolar Türkiye'ye akmaya hazır. İşsizliğe, yoksulluğa ve memlekette yaşanan onca sıkıntıya rağmen... Ak Parti’ye destek vermeye devam eden vatandaşların, bilinçaltındaki endişelerini ve sosyolojik gerçeği o kadar iyi anlattı ve mesajı o kadar net verdi ki... İşte ‘neden ?’ sorusunun gerçek cevabı.

Asgari ücrete zam yapıldı. Ama asgari ücret alan vatandaşlarımızdan daha fazla vergi alınacağı için geliri düşecek. Bu, ya hesap bilmezlik ya da oyun. İkisi de kötü.