Babacan'a kızdı, Gül'le ilişkisini sonlandırdı
10. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, önce Ali Babacan'a Boğaziçi eylemleri açıklaması nedeniyle tepki gösterdi, ardından Gül ile hukuki vekalet ilişkisini istifa ile sonlandırdığını açıkladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları desteklemesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Avukat Latif Cem Baran, vekilliğini yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le "temel değerlerin uyuşmaması sebebi ile hukuki ilişkisini de istifa ederek sonlandırdığını" açıkladı.
Sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın yayınladığı Boğaziçili öğrencilere destek mesajından rahatsız olan Baran, Babacan'a "Senin bu 'sahte duruşlarını' gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın” dedi.
Sosyal medya hesabından daha sonra bir açıklama daha yapan Avukat Latif Cem Baran şu ifadeleri kullandı:
“Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir ‘duruş’ sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, Abdullah Gül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”
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