Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler: Ortadan kaybolup sorumluluktan kaçamazsınız

14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:17

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sakarya 1. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sert sözlerle eleştiren Babacan "Ortadan kaybolup sorumluluktan kaçamazsınız" dedi.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"İki senedir Hazine'nin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olur mu? Bu milletin ödediği bedel, birilerinin ortadan kaybolmasıyla kalkmıyor.

Bu millet size ülkenin tapusunu vermedi. Yaptığınız her işlemin, imzaladığınız her evrakın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Birilerini gözden kaçırarak olan biteni unutturamazsınız.

Şimdi hukuku hatırlatanlar, adeta bizim açıklamalarımızdan kopya çekiyorlar. Onu da eksik çekiyorlar. Bizim kağıtta, hukuksuzluğu kimin yaptığı açıkça yazıyor: Hukuku siz katlediyorsunuz.

Haydi, hukuka uymaya başlayın: İhale mevzuatını, şartnameleri defalarca neden değiştirdiniz? Kimlerin vergi borçlarını neye göre sildiniz? Varlık Fonu'nu neden kurdunuz, neden 63 milyar TL borca soktunuz?

Elinize bir çekiç almışsınız, her aykırı fikre çivi muamelesi yapıyorsunuz. Kalbinizdeki adalet endeksi, sadece kendiniz için geçerli. KHK‘larla on binlerce insan mağdur oldu. İnsanların itibarıyla, şerefiyle, ekmeğiyle oynadınız.

Bu ülke sizden de partinizden de büyüktür. "Biz batarsak bu ülke de batsın" diyerek, bu milleti tehdit ederek bir yere varamazsınız. Bu milletin nice çalışkan, fedakar evladı, liyakat sahibi nice genci varken gözünüz arkada kalmasın.

Kimseyi geçmişin karanlık günleriyle korkutmaya çalışmasınlar. Vatandaşlarımızın kazanılmış hakkına kimse göz dikemez! Biz geçmişin zulmünü geçmişe gömdük. Biz, mazlumken zalim olmadık."

"KİM GÜVENİP DEVİR TESLİME GELMİYORSUN?"

Babacan, dün de Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim olmadığını hatırlatmış, "Kime güvenip devir teslime gelmiyorsun?" diye sormuştu.

Albayrak'ın sert sözlerle eleştiren Babacan, şunları kaydetmişti: "Devletin borcunu iki yılda ikiye katlayan bir bakan devir teslime gelmiyor. Devlet geleneğinde ayrılan bakan ile göreve yeni gelen bakan devir teslim yapar. Bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok. Devlette bir genel müdür, bir müsteşar, bir bakan yardımcısı değiştiğinde devir teslim olur. Bakan değişir, devir teslim olur. Kime güvenip de gelmiyor devir teslime? "Hala arkam sağlam" diyor. Öyle zannediyor. Bu millet sizin yanlışlarınızın, akraba kayırmacılığınızın bedelini ödemek zoruna değil."