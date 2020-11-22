Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş

22 Kasım 2020 Pazar, 15:52

DEVA Partisi lideri Ali Babacan partisinin 1. Olağan Yozgat İl Kongresinde konuştu.

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Türkiye’nin farklı renkleri partimizin çatısı altında bir araya gelmeye başladı. Aylardır teşkilatlanıyoruz. Ne görüyoruz, biliyor musunuz? Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz.

‘TÜİK BİNASINA MAKYAJ ODASI KURDULAR’

TÜİK binasına adeta bir makyaj odası kurdular. Konya Yolu üzerindeki ‘Algıları Ayarlama Enstitüsü’nde de propaganda makinesini çalıştırıyorlar. Gerçekleri halkımızdan gizlemeyi bir huy haline getirdiler. Beş adım geri, bir adım ileri atarak yürümeye başladılar. Bu ülkenin petrol kaynakları, doğal gaz kaynakları olsa, ekonomiyi hazırı satarak, parasını yiyip dağıtarak yönetseler, akıllarına insan hakları gelmeyecek.

‘TÜM HAKİM VE SAVCILARIN NUMARALARINI SİLECEKSİNİZ’

‘İnsan Hakları Eylem Planı‘ için, basit bir suçlamayla tutuklu yargılanan kimseyle görüştünüz mü? İşkence gördüğünü söyleyen bir vatandaşımızı dinlediniz mi? Yapamazsınız. Hakkına girdiğiniz insanların gözünün içine bakacak durumda değilsiniz. Kendilerince, yatırımcıları kandıracak kadar adım atma arayışındalar. Ziya Paşa‘nın dizeleriyle soralım: ‘Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?’ Samimiyseniz, hakim ve savcılara ‘Benden size artık bir talimat gelmeyecek’ diyeceksiniz. Sonra tüm hakim ve savcılarımızın telefon numaralarını rehberinizden sileceksiniz ki huylar depreştiğinde tekrar arayıp ‘Şunu tutukla, şunu bırak’ diyemeyin.

AVRUPA TEPKİSİ

Ekonomiyi batırdıklarını anlamaya başlayınca, Avrupa Birliği’nden söz etmeye başladılar. Pabuç pahalı tabii. Senelerce “Eyy Batı“ diyerek ülkeyi içe kapattılar. Bu konuda da sözümüze geliyorlar. Lafta kopya çekmeye devam ama icraatta bir şey yok. O kadar hızlı bir U dönüşü ki bu yetişebilene aşk olsun. Biraz yavaş. Peşinizde bol bol yandaş gazeteci, bolca troll, pelikan melikan çeşitli kuş sürüleri var. Hızlı manevra yaptığınızda virajı alamayıp sağa sola savruluyorlar.

‘BU ÜLKE SİZİN DENEME TAHTANIZ DEĞİL’

Ekonomide dene yanıl, dış politikada dene yanıl, güvenlik politikalarında dene yanıl. Bu büyük ülke, sizin deneme tahtanız değildir! Hiç merak etmeyin, bu hükûmet miadını doldurdu. İktidar partisine gönül vermiş dostlarımız da hiç merak etmesin, artık DEVA Partisi var. Dönülmez akşamın ufkundayız. Emaneti teslim almanın hazırlığındayız.”