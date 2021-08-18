Babacan’dan iktidara ‘sosyal medya’ tepkisi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:22

AKP’nin sosyal medya platformunu denetlemek adına TBMM’ye getirmesi planlanan yasal düzenlemeye göre; sosyal medyada yalan haber yapan, yayan ve hakaret edene Türk Ceza Kanunu’nca (TCK) 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’nin sosyal medya yasası düzenlemesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sene sosyal medya gerekçe gösterilerek 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Babacan, ”Yazdığı tweetten, paylaştığı haberden, beğendiği yorumdan haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz? Gençler nefes alamıyor, kaçıp gitmek için fırsat kolluyor. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Gençleri rahat bırakın. Artık yeter” açıklamasında bulundu.

Babacan’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

‘DAHA NE KADAR İLERİ GİDECEKSİNİZ?’

“Geçtiğimiz hafta ben Habertürk’te canlı yayında “özgürlükler” derken eşzamanlı başka kanalda Sayın Erdoğan vardı. O da yeni yasaklardan, engellemelerden bahsediyordu. Sosyal medya için yeni bir düzenleme yapılacağını da duyurmuştu. O an cevap vermiştim: Gençleri rahat bırakın.

Bugün Erdoğan’ın bahsettiği yasanın hazırlıklarının başladığı haberlerini okudum. Aklım almıyor. 2020 yılında sosyal medya gerekçe gösterilerek 500’den fazla kişi gözaltına alındı. Şu an ülkemiz ifade özgürlüğü ihlalinde AİHM’de 1. sırada. Daha ne kadar ileri gideceksiniz?

‘GENÇLERİ RAHAT BIRAKIN; ARTIK YETER’

Yazdığı tweetten, paylaştığı haberden, beğendiği yorumdan haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz? Gençler nefes alamıyor, kaçıp gitmek için fırsat kolluyor. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Gençleri rahat bırakın. Artık yeter.”

SOSYAL MEDYA YASASI NELERİ KAPSIYOR?

Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesindeki düzenlemelerin incelenerek hazırlandığı teklife göre, sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması planlanıyor.

Yalan haber yayan ve yapanların da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Kanundaki mevcut suçlarda uygulanan artırım sebepleri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak.

Örneğin, TCK’nın 125. maddesinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işleyenlere verilecek cezanın bir yılın altında olamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca suçun ağırlığı, sonucu, kişinin konumu, sosyal statüsü ve kastı gibi kriterlerin de ceza yaptırımında dikkate alınması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor.