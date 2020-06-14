Babalar Günü'nün tarihini karıştıran Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

14 Haziran 2020 Pazar, 15:26

Cem Yılmaz'ın tweeti şöyle;

"Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü'nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu..."

Az evvell babamı aradım 5 dk Babalar Gününü kutladık vs sonra oğlum beni aradı 10 dk da onunla kutlaştık ! Sonra Babalar Gününün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar,kuşaklar boyu ????????????