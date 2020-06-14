Babalar Günü'nün tarihini karıştıran Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 21 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'nü bugün zannederek babasının gününü kutladığını, çocuğunun da kendisini arayarak aynısını yaptığını ifade etti. Yılmaz, söz konusu olay için "Mis gibi kafalar, kuşak boyu" yorumunu yaptı.
Cem Yılmaz'ın tweeti şöyle;
"Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü'nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu..."
Az evvell babamı aradım 5 dk Babalar Gününü kutladık vs sonra oğlum beni aradı 10 dk da onunla kutlaştık ! Sonra Babalar Gününün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar,kuşaklar boyu ????????????
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