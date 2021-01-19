Babası açıkladı: İrfan Can Galatasaray'ı istiyor
Baba Kahveci, "Galatasaray ilgileniyor, İrfan da orayı istiyor. Göksel Gümüşdağ 14 milyon Euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor" dedi.
Galatasaray, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor ancak mali şartlar Cimbom'u zorluyor. Ancak Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra İrfan Can'ın da Galatasaray'a transfer olmak istediğini söylemişti.
Yıldız futbolcunun babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'ye konuştu.
Baba Kahveci, "Galatasaray ilgileniyor, İrfan da orayı istiyor. Göksel Gümüşdağ 14 milyon Euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor. O Fenerbahçe taraftarıydı ama dayıları Galatasaraylı yaptı. İlhan Cavcav İrfan'ı Fenerbahçe'ye satmak için 6 milyon Avro istedi, Başakşehir'e 1.7 milyon Avro'ya verdi" şeklinde konuştu.
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