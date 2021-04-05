Babası ve babaannesi koronavirüse yakalanan şarkıcı Ece Seçkin: "Allah rızası için evinizde oturun"
Ailesi koronavirüse yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından sevenlerini uyararak "Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım" dedi.
Genç şarkıcı Ece Seçkin, sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda babası ve 93 yaşındaki babaannesinin
koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Ailesinin önlem almasına rağmen
virüse yakaladığını söyleyen şarkıcı, kendisini takip edenleri dikkat olmaları
gerektiği konusunda uyardı.
"ALLAH RIZASI İÇİN VİRÜSÜ YAYMAYALIM"
Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Bugün
babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım
korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez,
o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için
evinizde oturun, virüsü yaymayalım” ifadelerini kullandı.
"DURUMLARI İYİ"
Babası ve babaannesinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten şarkıcı, "Babaannem 93 yaşında. Allah'a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi. Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür" dedi.
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