Babasının oğlu: Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu, Allah’a ve Peygamber’ine

25 Ağustos 2020 Salı, 14:38

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, henüz açıklanmayan bir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı.

Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşımın ardından Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Nihat Hatipoğlu'nun asistanı, Hatipoğlu'nun ciğerlerinde sıkıntı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı. Ancak asistanı hastalıkla ilgili detay vermedi.

Hatipoğlu'nun rahatsızlığının duyurulmasının ardından oğlu Osman Hatipoğlu ise tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Osman Hatipoğlu, babası hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterirken "Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin" ifadelerini kullandı.



