Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra hayatını kaybetti

21 Haziran 2020 Pazar, 11:39

Merkez Özgür Mahallesi 420'nci Sokak'taki Bozkurt ailesinin evinde dün akşam meydana gelen olayda, Zehra Bozkurt, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada, babası Şerafettin Bozkurt'a ait pompalı tüfekle oynamaya başladı.

Silah sesini duyup, eve koşan aile bireyleri, Zehra'yı başından vurulmuş olarak, kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Zehra'nın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kızlarını kaybeden Bozkurt ailesi ise büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.