Babasının tehdit ve şiddetine maruz kalan genç kadın sosyal medyadan yardım istedi

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:41

2 yıl önce cezaevinden çıkan babası S. Çelik isimli şahsın tehdit, fiziki ve psikolojik şiddetlerine maruz kaldıklarını ifade eden Elif Çelik paylaşımında, "Tüm hukuki yolları tükettik. Henüz sonuç elde edemedik. Tek çarem bunu kamuoyuna anlatarak sizlerin desteğini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Çelik, babası S.Çelik'in cezaevindeyken annesine “Benden boşanarak kurtulamazsınız, çıkınca sizi katledeceğim, benden kurtulamazsınız hepinizi öldüreceğim göreceksiniz kadın cinayeti işleyeceğim" şeklinde tehdit mektuplarını gönderdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"2 yıl önce cezaevinden çıktı. 2 yıldır sürekli tehdit, beraberinde fiziki ve psikolojik şiddetlerine maruz kaldık. Sürekli sizi katletmeye geliyorum üçünüz mezarınızı kazın, “devlet sizi kurtaramaz, burada adalet benim diyerek bizi korkutmaya çalıştı. Bunların kayıtları, delilleri mahkemede mevcuttur"

"MAHKEME ŞAHIS HAKKINDA ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI VERDİ"

Mahkemenin şahıs hakkında elektronik kelepçe kararı verdiğini belirten Çelik, şahsın 13..08.2020 gecesi elektronik kelepçeyi kopararak sinyal alınmamasını sağladığını yaşadıklarını apartmanın kapısına gelerek içeriye girmeye çalıştığını söyledi.

Çelik, paylaşımında yetkilelere seslenenerek "Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarını bu tarz hastalıklı insanlardan koruyacağını, can güvenliklerini sağlayacağını umut ediyoruz. Kamuoyunun desteği çok önemli. Lütfen bu olayı duyurmamız için bizlere destek olun. Teşekkürler" dedi.