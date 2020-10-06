Bab'da bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.
Suriye'nin Bab ilçesi merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 sivil öldü, 20 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.
Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.
Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
- Turistler Sağlık Bakanlığı'na 51 milyon TL borç bırakmış
Video Haberler
- Uçakta maske kavgası kamerada!
- Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend
- Süleyman Soylu'nun gözyaşları
- Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
- Acil serviste koronavirüs paniği!
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
- Turistler Sağlık Bakanlığı'na 51 milyon TL borç bırakmış