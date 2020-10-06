Bab'da bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı

06 Ekim 2020 Salı, 14:18

Suriye'nin Bab ilçesi merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 sivil öldü, 20 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.