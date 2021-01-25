Babel Galatasaray'a hayat verdi
Galatasaray çok zorlu geçen Yeni Malatyaspor deplasmanında, Babel'in son dakikalarda çıkardığı şut sonucu gelen golle 3 puanı kaptı ve zirveye tutundu.
Galatasaray çok zorlu geçen Yeni Malatyaspor deplasmanında, Babel'in son dakikalarda çıkardığı şut sonucu gelen golle 3 puanı kaptı ve zirveye tutundu.
Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in muhtemeşem golüyle güldü. Puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılılar, 44 puanlı lider Beşiktaş ile farkın açılmasına izin vermedi. Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda santrforda görev yapan Babel, bu sezon ligdeki 3'üncü golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı. Yeni Malatya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu 3'üncü mücadele oldu.
Fatih Terim'in öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başarsa da sergilenen futbol yine geçer not almadı. Özellikle Belhanda ile Emre Akbaba yine hedefe koyulan isimler olurken, ilerleyen maçlarda Emre Akbaba'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Karşılaşmanın son bölümünde hücum bölgesine geçip Babel'e servis yapan Ryan Donk ile pozisyonun oluşmasını sağlayan Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray'da takdir toplayan futbolcular oldu.
FEGHOULİ ÜZDÜ
Sarı-kırmızılılarda sahalara Yukatel Denizlispor maçıyla dönen Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçında yine arka adalesinden sakatlık geçirdi. Cezayirli futbolcunun durumu üzüntü yarattı. Feghouli'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sezonun ikinci yarısının ilk 3 maçında sarı-kırmızılıları zorlu bir periyot bekliyor. Önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar sonrasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Galatasaray ardından da Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi oynayacak. Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu bir an önce takıma monte etmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, bu periyottan maksimum puanla çıkmayı hedefliyor.
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