Badou Ndiaye'nin yeni adresi Selanik

23 Temmuz 2021 Cuma, 12:49

Badou Ndiaye yeni sezonda Yunanistan'da forma giyecek.

Süper Lig'e Osmanlıspor formasıyla çıkış yapan, ardından Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Senegalli yıldız, Yunan ekibi Aris'e transfer oldu.

Badou Ndiaye, Selanik ekibinde Galatasaray'ın diğer eski oyuncuları Kostas Mitroglou ve Izet Hajrovic ile birlikte forma giyecek.

30 yaşındaki futbolcu son olarak Suudi Arabistan'da Al-Ain forması giymiş ve takımıyla küme düşmüştü.



