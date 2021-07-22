Antalyaspor'dan Andrea Poli açıklaması

22 Temmuz 2021 Perşembe, 23:46

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, Bologna'nın orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Akdeniz ekibi, transferi "Hoş Geldin Andrea Poli. Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

Daha önce Treviso, Sampdoria, Sassuolo, Inter ve Milan formalarını da giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 19 resmi maçta bir gol kaydetmişti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, ayrıca taraftarları ile şu videoyu da paylaştı: